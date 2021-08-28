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    У Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії

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    За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстровано 9 завізних випадків малярії - У Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії
    За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстровано 9 завізних випадків малярії
    Фото з відкритих джерел

    За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстровано 9 завізних випадків малярі

    У Харкові зареєстровано завізний випадок тропічної малярії - захворіла жінка 1979 року народження, яка повернулася з Нігерії. Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

    «24 серпня 2021 року зареєстровано завізний випадок тропічної малярії у мешканки міста Харкова, 1979 року народження, яка 16.08.2021 повернулася до України з Федеративної Республіки Нігерії«, - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час перебування у вищезазначеній країні жінка малярією не хворіла, проте відмічала покуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування за кордоном вона не проводила.

    Клінічні ознаки, за даними спеціалістів, у жінки з'явились 20 серпня: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 0С.

    Але за медичною допомогою вона звернулася лише 24 серпня.

    За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстровано 9 завізних випадків малярії, у т.ч. 2 летальні (мешканці м. Харкова, які перебували в країнах Африканського континенту та не проводили індивідуальну хіміопрофілактику).

    Нагадаємо, що у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

    Є чотири види малярії, найважчою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

    Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

    • під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;
    • лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

    Раніше, у лютому, у Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію.

    Теги: жінка час
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    У Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії