У Харкові від малярії померла 40-річна жінка

Харків’янка нещодвно повернулася з Африки, де її кусали комарі

В Танзанії жінка була місяць, з них шість днів на Занзібарі

У Харкові від тропічної малярії померла 40-річна жінка. У неї виявили хворобу через кілька днів після повернення з Танзанії.

Про це 29 березня повідомив Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

Так, жінка перебувала в Африці з 14 лютого по 14 березня. Отже, у Танзанії жінка була місяць, з них шість днів у Занзібарі. 19 березня у неї з'явилися перші симптоми хвороби – слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7° за Цельсієм.

23 березня жінка звернулася до медиків, а наступного дня її госпіталізували. 25 березня у неї діагностували тропічну малярію. Хвора повідомила, що під час перебування у Танзанії її кусали комарі. Незважаючи на спроби лікарів допомогти жінці, зрештою вона померла.

Малярія – це інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найважчою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Раніше, у лютому, у Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію.