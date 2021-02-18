У Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію
Захворіли хлопчик віком 1 рік 10 місяців та його мама
У Закарпатській області в лютому зареєстрували два випадки захворювання на малярію. Хворобу виявили у громадян Республіки Конго – жінки і її сина (1 рік 10 місяців).
Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя України.
В Україну жінка з дитиною приїхала в січні цього року. За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Уже в Україні у хлопчика на третій день піднялася температура до 39 °C і тоді ж зʼявилася лихоманка. Після температура в 40 °C зʼявилася і у матері.
Жінка звернулася за медичною допомогою через тиждень після приїзду. Аналізи показали у пацієнтів збудник малярії P. falciparum (++). «Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають», – повідомили в ЦГЗ.
В Україні передача малярії комарами не відбувається, і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної і Північної Америки.
Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів.