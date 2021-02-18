У Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію

– загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів

Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів

Захворіли хлопчик віком 1 рік 10 місяців та його мама

У Закарпатській області в лютому зареєстрували два випадки захворювання на малярію. Хворобу виявили у громадян Республіки Конго – жінки і її сина (1 рік 10 місяців).

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя України.

В Україну жінка з дитиною приїхала в січні цього року. За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Уже в Україні у хлопчика на третій день піднялася температура до 39 °C і тоді ж зʼявилася лихоманка. Після температура в 40 °C зʼявилася і у матері.

Жінка звернулася за медичною допомогою через тиждень після приїзду. Аналізи показали у пацієнтів збудник малярії P. falciparum (++). «Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають», – повідомили в ЦГЗ.

Малярія – інфекційне захворювання, що передається людині через укуси самок «малярійних» комарів. Щороку від цієї хвороби помирають понад 400 тисяч осіб, більшість із яких – діти віком до 5 років. Симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії. Також малярія супроводжується збільшенням розмірів селезінки і печінки та анемією.

В Україні передача малярії комарами не відбувається, і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної і Північної Америки.

Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів.