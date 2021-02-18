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    У Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію

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    <span>Малярія</span><span>&nbsp;&ndash; загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів</span> - У Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію
    Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів
    Фото з відкритих джерел

    Захворіли хлопчик віком 1 рік 10 місяців та його мама

    У Закарпатській області в лютому зареєстрували два випадки захворювання на малярію. Хворобу виявили у громадян Республіки Конго – жінки і її сина (1 рік 10 місяців).

    Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя України.

    В Україну жінка з дитиною приїхала в січні цього року. За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Уже в Україні у хлопчика на третій день піднялася температура до 39 °C і тоді ж зʼявилася лихоманка. Після температура в 40 °C зʼявилася і у матері.

    Жінка звернулася за медичною допомогою через тиждень після приїзду. Аналізи показали у пацієнтів збудник малярії P. falciparum (++). «Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають», – повідомили в ЦГЗ.

    В Україні передача малярії комарами не відбувається, і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної і Північної Америки.

    Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів.

    Теги: Закарпаття діти медицина Африка хвороби жінка аналізи
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