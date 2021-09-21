У кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей

Кріобанк в «Охматдиті» є єдиним державним і зберігання клітин буде безкоштовним для родин

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» працює кріобанк, в якому безкоштовно зберігають клітини та інші біоматеріали дітей.

Вже більше року в цьому кріобанку зберігають стовбурові клітини та інші біоматеріали, які виділяють у маленьких пацієнтів перед проведенням, наприклад, хіміотерапії. Про це розповіли в ефірі телеканалу «Київ».

«Вже зараз наші нейрохірурги під час проведення трепанації черепа, можуть взяти кістку та зберігати в кріобанку, а потім використовувати», – розповів генеральний директор закладу Володимир Жовнір.

А нещодавно почали зберігати статеві клітини дітей. Сьогодні в кріобанках біоматеріали можуть зберігатися більше 10-15 років. Тобто достатньо часу, аби підліток подорослішав і зміг здійснити своє бажання стати мамою або татом. Потреба в таких послугах висока. В «Охматдиті» лікуються діти до 18 років. І є безліч недугів, при яких втрачаються дітородні функції.

«Наприклад, якщо треба видалити яєчники або опромінити їх, надалі у таких пацієнтів може не бути дітей. Зараз розробили методику, за допомогою якої можна зберігати в кріобанку яйцеклітини», – розповів Жовнір.

Кріобанк в «Охматдиті» є єдиним у країні державним. Тобто зберігання клітин буде безкоштовним для родин. У приватних на це доведеться витратити тисячі доларів. До того ж, у приватних на сьогодні зберігають тільки статеві клітини дорослих. Це високотехнологічний процес і потребує фахівців. Повторити в приватних закладах дуже дорого.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звинуватили ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» та колишнього керівника приватного підприємства у зловживаннях під час проведення закупівлі обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні «Охматдит», які завдали понад 30 млн грн збитків.

Раніше київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду кримінальне провадження відносно колишнього завідувача одного з відділень лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.