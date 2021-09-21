  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У кріобанку зберігають клітини та інші біоматеріали - У кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей
    У кріобанку зберігають клітини та інші біоматеріали
    Фото з відкритих джерел

    Кріобанк в «Охматдиті» є єдиним державним і зберігання клітин буде безкоштовним для родин

    У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» працює кріобанк, в якому безкоштовно зберігають клітини та інші біоматеріали дітей.

    Вже більше року в цьому кріобанку зберігають стовбурові клітини та інші біоматеріали, які виділяють у маленьких пацієнтів перед проведенням, наприклад, хіміотерапії. Про це розповіли в ефірі телеканалу «Київ».

    «Вже зараз наші нейрохірурги під час проведення трепанації черепа, можуть взяти кістку та зберігати в кріобанку, а потім використовувати», – розповів генеральний директор закладу Володимир Жовнір.

    А нещодавно почали зберігати статеві клітини дітей. Сьогодні в кріобанках біоматеріали можуть зберігатися більше 10-15 років. Тобто достатньо часу, аби підліток подорослішав і зміг здійснити своє бажання стати мамою або татом. Потреба в таких послугах висока. В «Охматдиті» лікуються діти до 18 років. І є безліч недугів, при яких втрачаються дітородні функції.

    «Наприклад, якщо треба видалити яєчники або опромінити їх, надалі у таких пацієнтів може не бути дітей. Зараз розробили методику, за допомогою якої можна зберігати в кріобанку яйцеклітини», – розповів Жовнір.

    Кріобанк в «Охматдиті» є єдиним у країні державним. Тобто зберігання клітин буде безкоштовним для родин. У приватних на це доведеться витратити тисячі доларів. До того ж, у приватних на сьогодні зберігають тільки статеві клітини дорослих. Це високотехнологічний процес і потребує фахівців. Повторити в приватних закладах дуже дорого.

    Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звинуватили ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» та колишнього керівника приватного підприємства у зловживаннях під час проведення закупівлі обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні «Охматдит», які завдали понад 30 млн грн збитків.

    Раніше київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду кримінальне провадження відносно колишнього завідувача одного з відділень лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

    Теги: Київ діти лікарня Охматдит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей