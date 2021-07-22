На Львівщині дитина проковтнула металевий карабін (фото)

Карабін вдалося дістати ендоскопічно, тобто розрізів живота не проводили

На Львівщині 7-річна дитина випадково проковтнула металевий карабін від сумки. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної дитячої клініки Охматдит.

У лікарні розповіли, що дівчинка сама гралася вдома, а її мати була в іншій кімнаті. У якийсь момент дитина забігла до неї та сказала, що випадково проковтнула карабін від сумки. Спочатку жінка не повірила у це, але все ж вирішила звернутися до лікарів.

На рентген-знімку в місцевій лікарні медики побачили металеву деталь. Тому дитину одразу відвезли в Охматдит. Перед тим, як дістати карабін, лікарі підібрали інструменти необхідного розміру, щоб скоротити час перебування в операційній.

Карабін вдалося дістати ендоскопічно, тобто розрізів живота не проводили.

«Це було нетипове стороннє тіло – карабін не гладенький і не круглий, він має складнішу будову, тому діставати його було складніше. Але ситуацію врятувала мама – вона показала нам другий карабін і ми в операційну йшли уже з навичками захоплення карабіна, відточили їх раніше», – пояснила лікар-ендоскопіст Марта Лучак.

За її словами, лікарі завченими рухами зайшли у шлунок дитини та успішно дістали карабін. Операція пройшла без ускладнень. Пацієнтка вже перебуває вдома.

Як раніше писав «Главком», діти до трьох років найчастіше ковтають предмети, які виглядають привабливо та яскраво – їх хочеться пробувати на дотик і смак.

Умовно предмети, які ковтають діти, ділять на безпечні та небезпечні. До перших належать монети або елементи декору без гострих країв. Вони можуть вийти з тіла природнім шляхом.