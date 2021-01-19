Перед судом постане ексзавідувач відділення лікарні «Охматдит»

Колишнього посадовця лікарні судитимуть за недбалість, що спричинила тяжкі наслідки

Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду кримінальне провадження відносно колишнього завідувача одного з відділень лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, всупереч своїм обов’язкам, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові та їх компонентів, які використовуються під час обстеження та лікування дітей, що потребують термінового переливання крові.

Несумлінне ставлення посадовця до своїх обов’язків створило умови для нецільового чи неналежного використання цих лікарських засобів та як наслідок – безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму на суму 620 тис. гривень.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Шевченківського управління поліції Києва під процесуальних керівництвом ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 10.