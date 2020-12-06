Китайські вчені виявили у кажанів нові коронавіруси, здатні передаватися людям

Кажани є носіями нових коронавірусів, які можуть передаватися людині

Віруси, споріднені із Sars-CoV-2/Covid-19, можуть циркулювати на півдні і південному заході Китаю, а також у країнах Південної Азії

Вчені Вуханьского інституту вірусології прийшли до висновку, що кажани на півдні і південному заході Китаю можуть бути носіями інших типів коронавірусів, здатних передаватися людині.

Про це заявила вірусологиня закладу Ши Чженлі, передає The Guardian.

Зазначається, що віруси, подібні до Sars-CoV-2, можуть бути поширені в природі країн Південної Азії. За словами вченої, попри те, що кажани були першопочатковим носієм Covid-19, до людини вірус потрапив через проміжну тварину.

«Цього проміжного носія доведеться визначити», – сказала Чженлі.

Наразі невідомо, протягом якого часу Covid-19 циркулював серед тварин або людей до виявлення наприкінці 2019 року.

Водночас професор Едвард Холмс заявив, що коронавірусна хвороба могла циркулювати протягом декількох місяців.

Припускається, що проміжною ланкою між кажаном та людиною міг бути панголін, яких до Китаю доставляють контрабандою з інших азіатських країн

Як повідомлялося раніше, учора міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію.

Напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.