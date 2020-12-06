Чим менше тестуємо – тим менше хворих. Аналітик пояснив логіку уряду

Істребін: масштаби тестування скорочуються – скінчилися гроші

Масштаби проведення ПЛР-тестування українців на коронавірусну хворобу скорочуються, а збільшувати їх уряд не планує. Таких висновків дійшов системний аналітик Євген Істребін.

В інтерв’ю «Главкому» експерт нагадав, що 9 жовтня Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю послуги тестування у приватних лабораторіях. «На мою думку, ці гроші скінчилися, а ще Степанов виділити не просить. Хіба йому потрібно, щоб щодня фіксувалося по 20 тис. нових випадків? Хіба потрібен такий антипіар?», - зазначив він.

Водночас, підкреслив Істребін, зниження офіційно оголошеної урядом кількості інфікованих не свідчить про фактичне скорочування інфікування. «2 грудня, згідно з даними Національної служби здоров’я, в Україні було госпіталізовано 20550 пацієнтів, до реанімації потрапили 1752. З них пацієнтів опинилося на ШВЛ 714, з них із підтвердженим коронавірусом – 637», - розповів він і зауважив, що 2 грудня МОЗ озвучив статистику, за якою за добу захворіли 14 496 – тобто менше, аніж кілька днями раніше: 27 листопада, наприклад, керівництво МОЗ озвучувало цифру у 16 218 хворих.

«Врахуйте також, що активно тестування відбувається у великих містах. На периферії, у селах хто там робить ті тести?», - додав Істребін.

Експерт також зауважив, що тести роблять, як правило, люди із тяжким чи середньої тяжкості перебігом захворювання. «Легкі» не роблять, безсимптомних взагалі не виявляють», - зазначив він.

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