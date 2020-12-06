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    Пандемія коронавірусу

    Американський вірусолог: коронавірус може викликати імпотенцію

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    Дена Грейсон повідомила про вплив Covid-19 на чоловіче здоров’я

    Пацієнти, які перемогли коронавірус, можуть ще довгий час лікуватися від його наслідків, причому Covid-19 може чинити негативний вплив і на чоловіче здоров'я. Про це в неділю, 6 грудня, заявила американський вірусолог Дена Грейсон, виступаючи в ефірі телеканалу NBC Chicago.

    Грейсон висловила особливе занепокоєння з приводу здоров'я чоловіків в контексті коронавірусу, оскільки одним з негативних наслідків Covid-19 може бути еректильна дисфункція. На думку вірусолога, пацієнт, навіть перехворівши, не буде в безпеці, оскільки коронавірус викликає «потенційно довічні ускладнення».

    Втім, посилання на конкретні дослідження Грейсон приводити при цьому не стала.

    Як повідомлялося раніше, учора міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax

    Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію

    Напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

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    Теги: США Україна коронавірус
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