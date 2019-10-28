  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У листопаді потужні магнітні бурі захоплять Україну на чотири дні

    • Розсилка
    Медики традиційно радять в дні геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі - У листопаді потужні магнітні бурі захоплять Україну на чотири дні
    Медики традиційно радять в дні геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі

    Потужна магнітна буря досягне рівня G1 21-22 числа

    В Україні у листопаді потужні магнітні бурі очікують з 20 до 24 числа.

    Про це йдеться в прогнозі небезпечних магнітних збурень на листопад, що оприлюднила Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

    Згідно з опублікованим графіком, потужна магнітна буря накриє Землю наприкінці листопада і досягне рівня G1 21-22 числа.

    Загалом магнітні збурення почнуть відчуватися з 20 листопада і триватимуть до 24-го включно.

    Медики традиційно радять в дні геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

    Слід обмежити себе в їжі, відмовившись від жирних, гострих і занадто солоних страв, а також збудників нервової системи алкоголю і кави, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

    Нагадаємо, раніше медики застерегли від приписування магнітним бурям всіх випадків головного болю і гіпертонії.

    здоров'я стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ