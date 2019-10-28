У листопаді потужні магнітні бурі захоплять Україну на чотири дні



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Медики традиційно радять в дні геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі

Потужна магнітна буря досягне рівня G1 21-22 числа

В Україні у листопаді потужні магнітні бурі очікують з 20 до 24 числа.

Про це йдеться в прогнозі небезпечних магнітних збурень на листопад, що оприлюднила Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Згідно з опублікованим графіком, потужна магнітна буря накриє Землю наприкінці листопада і досягне рівня G1 21-22 числа.

Загалом магнітні збурення почнуть відчуватися з 20 листопада і триватимуть до 24-го включно.

Медики традиційно радять в дні геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

Слід обмежити себе в їжі, відмовившись від жирних, гострих і занадто солоних страв, а також збудників нервової системи алкоголю і кави, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, раніше медики застерегли від приписування магнітним бурям всіх випадків головного болю і гіпертонії.