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    Здоров'я

    «Читайте вголос». Вчені розказали, як поліпшити пам’ять

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    Для запам&rsquo;ятовування великого обсягу інформації варто скласти список з&nbsp;ключовими словами, адже мозок краще засвоює конкретні короткі слова і вказівки - «Читайте вголос». Вчені розказали, як поліпшити пам’ять
    Для запам’ятовування великого обсягу інформації варто скласти список з ключовими словами, адже мозок краще засвоює конкретні короткі слова і вказівки

    Для швидкого і якісного запам'ятовування потрібно читати вголос, переказувати прочитане і асоціювати інформацію з пам'ятними датами - експерти

    Вчені стверджують, що найкраще засвоюється та інформація, яку ми промовляємо голосно.

    Про це пишуть експерти у роботі, опублікованій недавно в журналі Consciousness and Cognition.

    Зазначається, що крім читання вголос, ще краще - переказати цю інформацію іншій людині.

    «За цим принципом люди запам’ятовують багато книжок і віршів, які вони часто читали вголос в дитинстві. Таким же чином бажано повторювати вголос ім'я нового знайомого або співрозмовника, якщо у вас проблеми з пам’яттю на імена людей», - йдеться у повідомленні.

    Також експерти радять для запам’ятовування чисел, наприклад номерів телефону, асоціювати їх з певними пам’ятними для вас датами або віком друзів і близьких.

    «Крім цього, складні і довгі числа можна ділити на частини», - зазначають дослідники.

    Експерти стверджують, що для запам’ятовування великого обсягу інформації варто скласти список з ключовими словами, адже мозок краще засвоює конкретні короткі слова і вказівки, ніж всю детальну інформацію.

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