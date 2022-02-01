У лютому очікується кілька потужних магнітних бур: дати

Метеочутливим людям слід особливу звернути увагу на самопочуття у ці дні

Перші вихідні місяця пройдуть під впливом геомагнітних збурень

Перші лютневі вихідні обіцяють бути вкрай неспокійними у геомагнітному сенсі. 4 та 5 лютого буде серйозна магнітна буря, що досягатиме у перший день рівня G1. Про це пише «Сьогодні».

Наступна аналогічна за силою буря за прогнозом очікується 11 лютого і вона розтягнеться на три дні.

Потім у період із 20 по 23 лютого можливі незначні, але тривалі геомагнітні коливання.

І на завершення місяця, 25 лютого, також буде магнітна буря, але за силою вона поступиться попереднім.

Кому слід бути обережними

Магнітні бурі насамперед діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на людей похилого віку.

При сильних магнітних коливаннях погіршення здоров'я може бути й в абсолютно здорових людей.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно обов'язково повноцінно відпочивати вночі – не менше 7-8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити фізичну зарядку.

Емоційні та фізичні навантаження краще скоротити. Від далеких поїздок варто відмовитися.

У раціоні потрібно уникати гострої, жирної, солоної їжі. Від алкоголю варто відмовитися. Каву бажано замінити трав'яними чаями та пити більше рідини.

У такі дні потрібно контролювати свої емоції, не спускати гнів на близьких, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти та суперечки.

Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям потрібно більше відпочивати, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки.

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