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    Вчені пояснили, як отримати «суперімунітет» проти Covid-19

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    Люди, які перехворіли на &laquo;Омікрон&raquo; після вакцинації можуть отримати &laquo;суперімунітет&raquo; - Вчені пояснили, як отримати «суперімунітет» проти Covid-19
    Люди, які перехворіли на «Омікрон» після вакцинації можуть отримати «суперімунітет»
    фото: Global Look Press

    Якість антитіл у людей, які перехворіли після щеплення, є набагато вищою

    Дослідники з Орегонського університету здоров'я та науки з'ясували, що пацієнти, які перехворіли на штам коронавірусу «Омікрон» після вакцинації, можуть отримати «суперімунітет» проти майбутніх варіантів Covid-19. Про це повідомляє Business Insider.

    Вченим вдалося з'ясувати, що після проривної інфекції, коли людина хворіє, незважаючи на щеплення від коронавірусу, вона отримує гібридний імунітет.

    У публікації зазначається, що якість антитіл у людей, які перехворіли після щеплення, є набагато вищою.

    «Високий не тільки рівень антитіл, але і їх здатність нейтралізувати різні варіанти вірусу», – розповів вчений Фікаду Тафессе.

    Він зазначив, що вчені вважають, що люди з таким імунітетом матимуть високий рівень захисту від коронавірусу, але наголосив, що Covid-19 все ще залишається непередбачуваним.

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    Теги: здоров'я щеплення імунітет фрукти коронавірус
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    Вчені пояснили, як отримати «суперімунітет» проти Covid-19