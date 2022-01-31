Вчені пояснили, як отримати «суперімунітет» проти Covid-19

Люди, які перехворіли на «Омікрон» після вакцинації можуть отримати «суперімунітет»

Якість антитіл у людей, які перехворіли після щеплення, є набагато вищою

Дослідники з Орегонського університету здоров'я та науки з'ясували, що пацієнти, які перехворіли на штам коронавірусу «Омікрон» після вакцинації, можуть отримати «суперімунітет» проти майбутніх варіантів Covid-19. Про це повідомляє Business Insider.

Вченим вдалося з'ясувати, що після проривної інфекції, коли людина хворіє, незважаючи на щеплення від коронавірусу, вона отримує гібридний імунітет.

У публікації зазначається, що якість антитіл у людей, які перехворіли після щеплення, є набагато вищою.

«Високий не тільки рівень антитіл, але і їх здатність нейтралізувати різні варіанти вірусу», – розповів вчений Фікаду Тафессе.

Він зазначив, що вчені вважають, що люди з таким імунітетом матимуть високий рівень захисту від коронавірусу, але наголосив, що Covid-19 все ще залишається непередбачуваним.

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