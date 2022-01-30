Як у гонитві за молодістю не зіпсувати зовнішність? Інтерв’ю з лікарем-косметологом

Ірина Забишна про світові тренди в косметології та пластичній хірургії

Напередодні нового року вся Україна слідкувала за тим, як медики у Дніпрі рятували 14-річну школярку. Дівчинка вирішила збільшити губи та власноруч зробила укол косметичною олією для обличчя. Далі – шпиталізація, три операції, загроза некрозу тканин і навіть втрати губи.

Але жертвами надмірного захоплення процедурами омолодження стають не лише неосвічені підлітки, але й відомі люди – їхні обличчя часом стають абсолютно невпізнанними.

Як у гонитві за молодістю не зіпсувати свою не лише зовнішність, а й життя? Про це «Главкому» розповіла лікар естетичної медицини Ірина Забишна.

Лікар-косметолог Ірина Забишна: В Україні та інших пострадянських країнах косметологія досягла досить високого рівня

Бути молодшим та красивішим – цілком природнє бажання. Сьогодні це вже не привілей виключно зірок шоу-бізнесу. Напередодні новорічних свят знову помітно помолодшала українська політикиня Юлія Тимошенко. Як би ви прокоментували зміни у зовнішності лідерки «Батьківщини»?

Юлія Тимошенко завжди дуже ретельно слідкувала за своєю зовнішністю. Думаю, вона користується новітніми технологіями ін‘єкційної та апаратної косметології. Якщо поглянути на її фото за останні роки, то її зовнішність настільки змінилася, що, скоріш за все, вона також зверталась до послуг пластичних хірургів. Думаю, була зроблена кругова підтяжка обличчя, ліпофілінг та блефаропластика.

Кругова підтяжка обличчя – хірургічне втручання при якому одночасно підтягуються всі зони обличчя; Ліпофілінг – з метою відновлення об'єму та контурів обличчя береться власний жир з одної частини тіла, та трансплантується в іншу зону; Блефаропластика – це пластична операція на повіках, при якій видаляють надлишок шкіри, та жирової тканини.

Останнім часом я чула критичні думки з приводу зовнішності Юлії Тимошенко – нібито щось було зроблено не дуже вдало. Припускаю, вона може звертатися до кращих світових пластичних хірургів, але після пластичної операції потрібен певний час для відновлення, тому що це досить травматичні процедури. І частіше кінцевий результат можна побачити десь через пів року. Думаю, що скоро вона матиме ще кращий вигляд.

Ірина Забишна: Частіше кінцевий результат пластичної операції можна побачити десь через пів року. Скоро Юлія Тимошенко матиме ще кращий вигляд (Фото: Юлія Тимошенко/Facebook)

Хто ще з відомих українців суттєво змінював свою зовнішність?

Зараз дуже модно говорити про наших зірок та рідше про політиків. Але всі вони частіше не люблять афішувати зміни, які роблять на своїх обличчях. Якщо говорити про чоловіків, то, думаю, що Микола Тищенко (заступник голови фракції «Слуга народу») стовідсотково покращував свою зовнішність.

Зірки шоу-бізнесу дуже часто користуються послугами косметологів – це Світлана Лобода та багато інших. А що стосується співачки Ірини Білик, то в неї перебір з пластикою.

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Особливості нашої слов’янської натури такі, що ми не можемо вчасно зупинитися. Коли ми щось покращуємо, стаємо красивішими, то хочемо ще і ще: ще більше ін’єкцій, більше процедур та пластичних операцій. Дуже важливо правильно вибирати свого лікаря, прислухатися до його думки і робити стільки, скільки він рекомендує. Але, на жаль, буває так, що лікарі хочуть заробити гроші, а пацієнти хочуть ще і ще, не зупиняються вчасно.

Дійсно, в своєму прагненні до ідеалу, деякі знаменитості так захопилися у гонитві за молодістю, що в результаті зіпсували свою зовнішність. Чи можна цього уникнути?

Зараз світові тренди в косметології та пластичній хірургії спрямовані на збереження індивідуальності та максимальної натуральності. Але кожна жінка має право сама вибирати: чи старіти їй природньо, чи звертатися за допомогою до косметологів та пластичних хірургів. Дійсно, часто буває перебір, тому важливо вибирати правильного лікаря, хорошого спеціаліста, важливо щоб він був з вищою медичною освітою і доцільно слухати його поради, коли вже варто зупинитися.

Зірки платять чималі гроші за красу. В Україні послуги пластичних хірургів та косметологів дешевші?

Насправді в Україні та інших пострадянських країнах косметологія досягла досить високого рівня. Тому багато іноземців і наших співвітчизників, які живуть за кордоном, повертаються до нас, щоб робити різні ін’єкційні та апаратні процедури, тому що у нас в силу певних обставин ці процедури коштують дешевше: можливо, тому, що менше ціниться труд спеціалістів та й платоспроможність українців також впливає на ціни.

Косметологія дуже швидко розвивається. Як лікарі встигають знайомитися з новинками?

Ми, лікарі-косметологи, як і багато інших фахівців, навчаємося все життя. Бажання бути молодим – вічне. Відомо, що навіть в часи Клеопатри (цариця стародавнього Єгипту – «Главком») велися пошуки як зберегти молодість та красу. В наш час спеціалісту потрібно постійно навчатися: проходити курси підвищення кваліфікації, знайомитися з новими препаратами, тенденціями. І якщо косметолог має великий досвід, він може розробляти й свої авторські методики та ділитися своїми знаннями. Спеціаліст повинен мати свої правильні принципи в роботі та не відступати від них.

Наразі можу сказати, що українські лікарі-косметологи мають такий високий рівень знань та досвід, що їздять за кордон не тільки навчатися, але й навчати – з власними авторськими методиками.

Як вибрати досвідченого лікаря? Добре, коли є рекомендація, а якщо немає, то як не потрапити в руки непрофесіонала чи взагалі шарлатана?

Це досить складне питання, тому що найкраще, коли є рекомендація, це працює як сарафанне радіо. Але не всі жінки готові ділитися контактами, можливо, відіграє роль жіноча конкуренція. А ще як жінки, так і чоловіки намагаються приховувати, які зміни вони робили зі своєю зовнішністю.

Лікар-косметолог Ірина Забишна: Хороший спеціаліст не повинен «впарювати» непотрібні процедури чи косметику (Фото: Ірина Забишна/Facebook)

П’ять правил, яким критеріям має відповідати хороший спеціаліст?

Наявність вищої медичної освіти, особливо у спеціалістів, які займаються травматичними процедурами.

Досвід роботи, бажано, не менше трьох років.

Косметолог має працювати з професійною косметикою, з сертифікованими ін’єкційними препаратами.

Хороший спеціаліст не повинен нав’язувати, тобто «впарювати», не потрібні процедури чи косметику. Потрібно дотримуватися правил септики та антисептики.

Інколи косметологами працюють медсестри, які закінчили лише двомісячні курси косметології. Чи повинен косметолог мати вищу медичну освіту?

Наразі косметологу-естетисту не обов’язково мати вищу освіту, достатньо й середньої медичної. Але, на мою думку, якщо такий фахівець робить травматичні процедури, тобто ін’єкції, то має робити це за призначенням лікаря, який досконало знає анатомію та фізіологію організму. Це моя особиста думка. На жаль, бувають випадки, коли купують дипломи про вищу медичну освіту – це найстрашніше.

Операції не завжди йдуть на користь знаменитостям. Серед можливих наслідків – пошкодження нервових закінчень, відмирання тканин (некроз), інфекції та інші ускладнення…

Усі ускладнення, які ви назвали, можуть статися не тільки через маніпуляції пластичного хірурга, а й внаслідок ін’єкцій та апаратної косметології. Щоб уникати подібних ускладнень, потрібно обирати спеціаліста з вищою медичною освітою. Такий спеціаліст розуміє, що перед тим, як почати роботу, потрібно зібрати анамнез у пацієнта, дізнатися, які в нього є хронічні захворювання, чи немає загострення цих захворювань, чи немає алергічних реакцій. Важливо також розпитати про психологічний стан людини.

Але не всі ускладнення можуть виникати внаслідок некомпетентності лікаря. Також можуть впливати різні ендогенні та екзогенні фактори. Ендогенні – особливості людини, які залежать від організму людини. А екзогенні – це фактори, що впливають ззовні на людину. Звичайно, лікар-косметолог має знати, як діяти при невідкладних станах чи алергічних реакціях, особливо таких небезпечних як набряк Квінке. Також, при втратах свідомості – це трапляється з людьми, які бояться ін’єкцій, але наважуються на них, бо хочуть стати красивішими, при перепадах тиску, коли він різко знижується чи навпаки підвищується, чи при місцевих ускладненнях – таких як гематоми, набряки, почервоніння, асиметрія, гіперкорекція (коли вводиться препарат надто поверхнево або в дуже великих кількостях, тоді виникають синюваті або бліді ділянки – «Главком») тощо.

Але не дивлячись на ці всі моменти, косметологія досить розвинута галузь і може призупинити старіння та покращити вигляд людини. А всі ми знаємо, що від зовнішнього вигляду залежить ще й психологічний стан людини: у жінки, яка робить ін’єкції краси і покращує свою зовнішність, покращується настрій. Були проведені експерименти, коли людям з депресією кололи ботулотоксин («ботокс» – ін'єкції для розгладження зморшок – «Главком») у м’язи, які опускають кутики рота та у м'язи, які стискають міжбрівку. В результаті настрій у такої людини покращувався і вона краще піддавалась лікуванню депресії.

Тобто і не вдаючись до скальпеля, також можна покращити свою зовнішність.

В арсеналі косметолога є багато процедур, завдяки яким можна довгий час уникати скальпеля, а у деяких випадках навіть взагалі відмовитися від пластичної операції. Я завжди поділяю для себе косметологочні процедури на дві категорії. Перша – базові процедури, які впливають на якість шкіри. До таких процедур відносяться професійні догляди, чистки, зволоження, живлення шкіри, пілінги, стимуляція кологенеза (введення препаратів, які активізують вироблення коллагена) та апаратні процедури.

Друга категорія – омолоджувальні процедури, які впливають на вікові зміни, борються зі старінням. Основні – це ботулінотерапія, контурна пластика (введення філерів на основі гіалуронової кислоти для заповнення об’єму), апаратні процедури, а також пластична хірургія.

Скільки тепер коштують «уколи краси»?

Якщо говорити про цінову політику, то вона залежить від того, який препарат призначає лікар, а також від частоти процедур. Омолоджувальні процедури, на жаль, не дешеві, тому що виробник проводить досить довготривалі дослідження препаратів. Собівартість сертифікованих препаратів не дешева, робота спеціалістів, які роблять ін’єкції, також вартісна.

Я часто стикаюся з тим, що виникають питання ціни. В мережі є дуже багато дешевих пропозицій. Але потрібно розуміти: якщо в Інтернеті пропонується дешева ін’єкційна процедура, то це може свідчити, що використовують якийсь несертифікований, з чорного ринку (або китайський аналог) дешевий препарат, який невідомо як зберігався, як доставлявся. Всі ці препарати повинні мати особливі умови зберігання. А друге – що цю процедуру планує проводити спеціаліст без вищої медичної освіти, або він зовсім без досвіду.

Тому й варто хоча б приблизно орієнтуватися в цінах.

Наприклад, процедура біоревіталізації – введення гіалуронової кислоти для покращення якості шкіри, тонусу, зволожування та ліфтинг-ефекту обличчя. Вона всередньому коштує 3,5 тис грн. Але у різних виробників – різні ціни. Одні з кращих препаратів виробляють в Європі, Америці, Канаді та Японії. Трохи дешевші – сертифіковані корейські препарати.

Пілінг – процедура проводиться в холодну пору року один чи два рази на рік – курс має складати 4-6 процедур (раз в тиждень). Пілінги призначають для покращення якості шкіри, тонусу, омолодження, для боротьби з гіперкератозом (потовщення шкіри), пігментацією, різними висипаннями. Пілінги, які роблять при проблемній шкірі, можуть коштувати в середньому 600 грн, а омолоджувальні пілінги коштують 1-1,5 тис грн за одну процедуру.

Процедура ботулінотерапії – в Україні є лише декілька брендів, які сертифіковані. Вони досить добре досліджені, добре очищені, тому дуже рідко викликають якісь ускладнення. Відповідно, вони коштують недешево – приблизно $60-80 доларів, приблизно 1,6-2,1 тис грн за одну зону обличчя (зона очей, міжбрівка, чоло, зона біля носа).

В якому віці варто починати доглядати за шкірою обличчя і звертатися до лікаря-косметолога? Які процедури потрібно робити у молодому та старшому віці, щоб прибрати ознаки старіння?

Косметологію можна поділити на два розгалуження: б'ютифікація, яка проводиться у більш молодому віці, та антиейдж – омолоджувальні процедури, їх можна починати у віці 35+. Але насправді я вважаю, що процедури призначаються не за віком, а за показаннями.

До прикладу, ботулінотерапія – це «антиейдж» процедура (чи патогенетичне лікування зморшок), коли ми впливаємо на основну причину, яка викликає мімічні зморшки. Але буває, що людина у досить молодому віці вже має гіперфункцію м’язів обличчя. Відповідно, зморшки у такому випадку з’являються досить рано і виникає потреба у призначенні ботулотоксину.

Чи не шкідливий ботулотоксин?

Дуже багато міфів існує з приводу ботулотоксину, але можу запевнити, що це не шкідливо. Цей препарат досконало досліджений і використовується вже десятиліттями в медицині – неврології, педіатрії, офтальмології. Також, він вже тривалий час є дуже дієвим, безпечним, та популярним у косметології. Введення ботулотоксину в правильних дозах та місцях не може бути шкідливим.

Є жінки, які вже у віці, але ніколи не зверталися до косметолога. Їм вже пізно починати?

Я вважаю, що ніколи не пізно. Якщо ви дивитеся у дзеркало і бачите, що вам хоч щось не подобається, відразу треба йти до косметолога, як мінімум, на консультацію про домашній догляд за обличчям. А це валова частина результату, тому що є дуже класні сучасні професійні косметичні засоби, які використовуються в домашньому догляді. І взагалі косметологія – це така широка галузь, що людина може звернутися і в підлітковому віці, і в більш старшому також.

Багато жінок не визнають, що потрібно звертатися до косметолога аби зупинити старіння обличчя. Дуже часто доводиться чути, що «треба вміти старіти красиво». Це як?

Насправді зараз є така тенденція – старіти натурально. Відомі світові зірки Шерон Стоун, Емілія Кларк, Джулія Робертс, Сальма Хайєк намагаються, як мінімум, не зловживати косметологічними процедурами, а деколи й зовсім відмовляються від ін’єкцій та пластичної хірургії. Можна сказати, приймають свій вік з гідністю. Але я, як фахівець в косметологічній царині, бачу багато переваг в новітніх методиках. Основна з них – це можливість уповільнити старіння, тобто призупинити, покращити, підкреслити красу, нівелювати якісь недоліки.

Проте я прихильниця таких методів, коли можна підкреслити індивідувальність, а не створювати однакових інстадів. І в цьому напрямку рухається весь світ. Треба пояснювати нашим дітям, що краще бути індивідуальними, сприймати якісь свої недоліки як родзинку, а не повторювати все те, що ми бачимо в соціальних мережах.

Як зміниться зовнішність, якщо досить довго приймати омолоджувальні процедури, а потім раптом припинити. Який вигляд буде тоді?

Немає якоїсь фізичної залежності від препаратів, які вводять косметологи. Всі вони мають певний термін дії. Наприклад ботулотоксин діє 3-4 місяці, а відновлюється міміка в середньому через 6-8 місяців. Препарати для контурної пластики на основі гіалуронової кислоти діють в середньому 8-14 місяців. А потім препарат повністю біодеградує і виводиться з організму.

А потім жінка стає такою, як була раніше, чи її вигляд може погіршитися?

Ні, гіршою не стає. Все поступово повертається до того рівня, як було раніше. І якщо жінка припиняє робити ін’єкції, звичайно, старіння стає більш інтенсивне, але не від того, що перестали колоти препарати, а тому що такий вік і так природа діє: відновлюється старіння. Ми можемо тільки призупинити, адже косметологія – це не якесь чарівне дійство. В косметології дуже важлива регулярність, тоді можна досягнути досить хороших результатів.

Не дуже скромне питання, на яке можете не відповідати. Ви – досвідчена лікарка, вам 43 роки, але вигляд – на 33, і жодних слідів від уколів краси. Як ви цього досягли?

Я належу до тих спеціалістів, які роблять собі все те, що й своїм пацієнтам. І спочатку всі нові препарати я випробовую на собі, а інколи й на мамі та своїх подругах. Сама роблю собі ін’єкції ботулотоксину, біоревіталізацію та пілінги.

До речі, на нашому ринку постійно з’являється дуже багато нових препаратів, але я не експериментую на своїх пацієнтах. Я завжди чекаю певний час, коли препарат випробують інші спеціалісти, коли почую рекомендації від колег-косметологів, яким я довіряю і які для мене є авторитетом. І лише після цього я беру препарати в роботу.

Косметологи стверджують, що 40 років – найчастіший вік, коли жінки й чоловіки приходять до лікаря-косметолога. Чому?

Найчастіше звертаються тоді, коли бачать на обличчі якісь ознаки старіння, тобто вікові зміни. Звертаються і жінки, і чоловіки. Між іншим, кількість пацієнтів чоловіків останні роки збільшилась – вони дуже ніжні, бояться ін’єкцій та крові, але приходять. Часто звертаються, коли є проблеми з шкірою обличчя – надмірна сухість, підвищена жирність шкіри, висипи, вугрова хвороба, яку раніше вважали «привілеєм» підліткового віку. Але зараз світова тенденція така, що висипи з різних причин вражають у різному віці, тому звертаються люди усіх вікової категорії.

Хочу зауважити, що нам, косметологам, завжди простіше займатися профілактикою, тому я завжди раджу прийти до спеціаліста й отримати консультацію, як доглядати за шкірою, якою косметикою користуватися. Профілактика завжди краще ніж лікування. Зазвичай спеціалісти рекомендують звертатися з 25 років.

Як бути, якщо кошти обмежені. Чи варто в такому разі звертатися до косметолога?

Думаю, що варто – в першу чергу для того, щоб отримати консультацію з приводу домашнього догляду, адже правильний догляд – 50% того, що якість шкіри буде хорошою. Зараз дуже багато брендів професійної косметики, які містять в собі досить сильні активні речовини – фруктові кислоти, ретиноїди (похідні від вітаміну А) тощо. Ці препарати спроможні покращити стан шкіри при пігментації, висипах, куперозі. Крім того, вони ще й мають омолоджувальний ефект.

А ще є недорогі базові процедури – професійні догляди, пілінги, масаж обличчя. Крім того, зараз на піку свого розвитку апаратна косметологія. Найбільш популярними та ефективними є мікротокова терапія, ультразвукова, та лазерна терапія тощо. Зараз стільки нового та цікавого, що завжди можна щось підібрати на будь-який гаманець.

Наталка Прудка, «Главком»