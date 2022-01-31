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    Лікар назвав напій для позбавлення жиру на животі

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    Зелений чай допомагає прибрати жир на животі - Лікар назвав напій для позбавлення жиру на животі
    Зелений чай допомагає прибрати жир на животі
    фото з відкритих джерел

    Зелений чай сприяє позбавленню вісцерального жиру, що оточує життєво важливі органи в черевній порожнині, зазначив медик

    Згідно з низкою досліджень, зелений чай допомагає позбутися зайвої ваги та прибрати жир на животі. Про це розповів доктор Тім Бонд у розмові з Daily Express.

    Фахівець посилається на документ 2021 року, підготовлений Консультативною групою з дослідження чаю (TAP). Згідно з ним, зелений чай сприяє позбавленню вісцерального жиру, що оточує життєво важливі органи в черевній порожнині.

    «Зелений чай може придушувати апетит і знижувати кількість ферментів, що беруть участь у метаболізмі ліпідів у печінці», – зазначив Бонд.

    Інша причина, чому цей напій корисний, – наявність у ньому катехінів, які діють як сильні антиоксиданти.

    Раніше британський лікар-дієтолог Майкл Мослі розповів, що для позбавлення від надлишку жиру на животі потрібно знизити споживання цукру та простих вуглеводів, перейти на інтервальне голодування та практикувати високоінтенсивні тренування. Мослі порекомендував вибирати продукти та напої, що містять не більше п'яти відсотків цукру.

    До слова, американська дієтологиня Емі Гудсон назвала напої, які сприяють покращенню пам'яті. На думку експерта, для боротьби з віковим погіршенням пам'яті потрібні кава та зелений чай.

    Теги: здоров'я лікар продукти голодування харчування
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    Лікар назвав напій для позбавлення жиру на животі