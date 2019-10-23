  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У МОЗ нагадали про 12 корисних звичок для зміцнення імунітету

    • Розсилка
    Овочі і фрукти допоможуть імунітету - У МОЗ нагадали про 12 корисних звичок для зміцнення імунітету
    Овочі і фрукти допоможуть імунітету

    Для формування здорового імунітету треба вживати більше овочів та фруктів, відмовитися від куріння і алкоголю та не забувати про гігієну - медики

    Центр громадського здоров'я МОЗ України нагадав про необхідність щеплення та здорового способу життя задля формування міцного імунінету.

    Свої поради Центру громадського здоров'я оприлюднив у Facebook.

    «До зміцнення імунітету слід підходити комплексно, тому експерти Центр громадського здоров’я України радять дотримуватися 12 корисних звичок для здорового імунітету. Не слід забувати і про імунопрофілактику – вакцинацію. Щеплення стимулюють імунну відповідь, необхідну для формування імунітету проти інфекційного збудника або його токсинів. Вакцини, завдяки яким виробляється імунітет, допомагають стати несприйнятливим до хвороб», - йдеться у повідомленні.

    Для формування здорового імунітету фахівці ЦГЗ радять вживати більше овочів та фруктів та урізноманітнити свій раціон.

    Варто відмовитися від куріння та споживання алкогольних напоїв, а також не слід нехтувати правилами гігієни.

    .jpg_176

    Фахівці радять спати не менше 7 годин на добу та частіше гуляти на свіжому повітрі.

    Окрім цього, важливо не забувати і про емоційний стан - позитивні емоції важливі при формуванні імунітету.

    Задля ефективного протистояння стресовим ситуаціям варто займатися йогою чи іншими видами корисної релаксації.

    здоров'я щеплення імунітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ