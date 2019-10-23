У МОЗ нагадали про 12 корисних звичок для зміцнення імунітету



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Овочі і фрукти допоможуть імунітету

Для формування здорового імунітету треба вживати більше овочів та фруктів, відмовитися від куріння і алкоголю та не забувати про гігієну - медики

Центр громадського здоров'я МОЗ України нагадав про необхідність щеплення та здорового способу життя задля формування міцного імунінету.

Свої поради Центру громадського здоров'я оприлюднив у Facebook.

«До зміцнення імунітету слід підходити комплексно, тому експерти Центр громадського здоров’я України радять дотримуватися 12 корисних звичок для здорового імунітету. Не слід забувати і про імунопрофілактику – вакцинацію. Щеплення стимулюють імунну відповідь, необхідну для формування імунітету проти інфекційного збудника або його токсинів. Вакцини, завдяки яким виробляється імунітет, допомагають стати несприйнятливим до хвороб», - йдеться у повідомленні.

Для формування здорового імунітету фахівці ЦГЗ радять вживати більше овочів та фруктів та урізноманітнити свій раціон.

Варто відмовитися від куріння та споживання алкогольних напоїв, а також не слід нехтувати правилами гігієни.

Фахівці радять спати не менше 7 годин на добу та частіше гуляти на свіжому повітрі.

Окрім цього, важливо не забувати і про емоційний стан - позитивні емоції важливі при формуванні імунітету.

Задля ефективного протистояння стресовим ситуаціям варто займатися йогою чи іншими видами корисної релаксації.