Лікарі з’ясували, як зріст людини впливає на схильність до захворювання раком



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Кожні десять сантиметрів зросту підвищують небезпеку злоякісних новоутворень на 13% - дослідники

В Україні на початку 2019 року було зареєстровано понад мільйон людей з онкологічними захворюваннями, - МОЗ

Лікарі стверджують, що високі люди частіше хворіють на рак на відміну від низьких.

«Це пояснюється тим, що в організмі високих людей більше клітин, а отже клітини частіше діляться. Це підтверджують відразу декілька наукових досліджень.

За дослідженнями американського Ієшива-університету в Нью-Йорку, кожні десять сантиметрів зросту підвищують небезпеку злоякісних новоутворень на 13%. За їх даними, великий зріст корелюється з раком грудей, колоректальним раком, раком яєчників, щитовидної залози і меланоми у жінок у віці від 50 до 79 років.

Дослідники з Каролінського університету у Швеції, вивчали медичні історії майже п’яти мільйонів людей за останні 50 років і з’ясували: кожні додаткові десять сантиметрів зросту збільшують небезпеку онкологічних захворювань у жінок на 18%, а у чоловіків - на 11%. Мова йде передусім про рак грудей і шкіри.

За інформацією спеціалістів з Оксфордського університету (Велика Британія), які проаналізували інформацію про понад мільйонів жінок, кожні додаткові десять сантиметрів зросту збільшують ризик виникнення понад десяти видів раку на 16%. У самої великої групи добровольців (зріст понад 175 сантиметрів) вірогідність злоякісної пухлини була у середньому на 37% вища, ніж у низькорослій групі (ріст нижче 152 сантиметрів).

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я опублікувало статистику захворювань раком серед громадян України. Згідно з цією інформацією, в Україні на початку 2019 року було зареєстровано понад мільйон людей з онкологічними захворюваннями.