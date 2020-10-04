Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За добу виявлено 407 інфікованих
За минулу добу у столиці одужали 207 людей
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі
За минулу добу на коронавірус у столиці захворіли ще 407 людей.
Восьмеро померли. Про це мер Києва написав на своєму Telegram-каналі.
«Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 407 людей. Вісім хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 420 киян. На сьогодні в столиці вже 24 450 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – написав Кличко.
Захворіли: 216 жінок віком від 18 до 89 років і 157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв. А також 15 дівчаток і 19 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медика.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 7864 мешканця Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 72, в Дарницькому та Дніпровському – по 63, в Солом’янському районі – 40 випадків, – зазначив мер Києва. – Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!»- наголосив Віталій Кличко.
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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.