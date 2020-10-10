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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві

    За минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 5728 осіб

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Тернопільській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві – 532, у Харківській області – 510, у Хмельницькій області – 402, в Одеській області – 338, у Тернопільській області – 306. Ви бачите, що розповсюдження коронавірусної хвороби відбувається по всій без виключення країні. Це, у тому числі показало вчорашнє засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було оновлено поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Новий поділ буде встановлений із понеділка з 00:00», – сказав Степанов.

    За даними Telegram-каналу МОЗ, всього в Україні зафіксовано 256 тис. 266 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу – 5728, одужало – 112 тис. 570 осіб (+1920 за добу), померло через наслідки хвороби – 4887 осіб (+108 за добу), загалом проведено 2555887 тестувань методом ПЛР. 

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область – 7466 випадків;
    • Волинська область – 9527 випадків;
    • Дніпропетровська область – 8580 випадків;
    • Донецька область – 5599 випадків;
    • Житомирська область – 8024 випадки;
    • Закарпатська область – 10761 випадок;
    • Запорізька область – 5346 випадків;
    • Івано-Франківська область – 15000 випадків;
    • Кіровоградська область – 1288 випадків;
    • м. Київ – 26995 випадків;
    • Київська область – 10892 випадки;
    • Львівська область – 22386 випадків;
    • Луганська область – 1712 випадків;
    • Миколаївська область – 4394 випадки;
    • Одеська область – 16445 випадків;
    • Полтавська область – 4206 випадків;
    • Рівненська область – 14259 випадків;
    • Сумська область – 6633 випадки;
    • Тернопільська область – 15590 випадків;
    • Харківська область – 23852 випадки;
    • Херсонська область – 1806 випадків;
    • Хмельницька область – 8464 випадки;
    • Чернівецька область – 16137 випадків;
    • Черкаська область – 5479 випадків;
    • Чернігівська область – 5425 випадків.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804). 

    Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

     

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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