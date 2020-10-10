У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві

За минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 5728 осіб

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Тернопільській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві – 532, у Харківській області – 510, у Хмельницькій області – 402, в Одеській області – 338, у Тернопільській області – 306. Ви бачите, що розповсюдження коронавірусної хвороби відбувається по всій без виключення країні. Це, у тому числі показало вчорашнє засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було оновлено поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Новий поділ буде встановлений із понеділка з 00:00», – сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ, всього в Україні зафіксовано 256 тис. 266 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу – 5728, одужало – 112 тис. 570 осіб (+1920 за добу), померло через наслідки хвороби – 4887 осіб (+108 за добу), загалом проведено 2555887 тестувань методом ПЛР.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область – 7466 випадків;

Волинська область – 9527 випадків;

Дніпропетровська область – 8580 випадків;

Донецька область – 5599 випадків;

Житомирська область – 8024 випадки;

Закарпатська область – 10761 випадок;

Запорізька область – 5346 випадків;

Івано-Франківська область – 15000 випадків;

Кіровоградська область – 1288 випадків;

м. Київ – 26995 випадків;

Київська область – 10892 випадки;

Львівська область – 22386 випадків;

Луганська область – 1712 випадків;

Миколаївська область – 4394 випадки;

Одеська область – 16445 випадків;

Полтавська область – 4206 випадків;

Рівненська область – 14259 випадків;

Сумська область – 6633 випадки;

Тернопільська область – 15590 випадків;

Харківська область – 23852 випадки;

Херсонська область – 1806 випадків;

Хмельницька область – 8464 випадки;

Чернівецька область – 16137 випадків;

Черкаська область – 5479 випадків;

Чернігівська область – 5425 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.