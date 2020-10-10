Минулої доби в Україні виявлено 5728 хворих на коронавірус
За минулу добу від коронавірусу померли 108 осіб
В Україні за минулу добу, 9 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.
Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.
Як повідомлялося, статистика коронавірусу в Україні на 9 жовтня свідчить про 250538 хворих. За добу зафіксували ще 5804 випадки.
Загалом за час пандемії одужали вже 108233 пацієнти.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4779 осіб, за добу – ще 89.