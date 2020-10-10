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    Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації

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    У грудні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство планує перезапустити конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту - Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
    У грудні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство планує перезапустити конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту

    Уряд звільнив Сергія Звягінцева і на його місце призначив в.о. Андрія Глазкова

    Кабінет міністрів звільнив Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту за згодою сторін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

    Також уряд призначив тимчасового виконувача обов’язків голови відомства першого заступника Звягінцева – Андрія Глазкова.

    Нагадаємо, у лютому 2020 року Кабмін призначив Звягінцева, як тимчасового виконувача обов’язків голови Морадміністрації, а у червні уряд призначив його головою відомства та заключив з ним контракт на період дії карантину.

    У грудні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство планує перезапустити конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту.

    Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, Кабмін на засіданні провів кадрову ротацію: список призначень та звільнень.

    Кабмін міністр конкурс уряд Владислав Криклій
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