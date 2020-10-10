  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Європі вперше зафіксували понад 100 тисяч нових випадків Covid-19 за добу

    • Розсилка
    Серед 10 країн регіону протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання, зокрема, Росія, Чехія та Україна. - У Європі вперше зафіксували понад 100 тисяч нових випадків Covid-19 за добу
    Серед 10 країн регіону протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання, зокрема, Росія, Чехія та Україна.

    Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, Росії, Іспанії та Франції,

    У країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусної інфекції зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків зараження. Про це повідомляє Reuters.

    Такі дані встановлені за підсумками четверга, 8 жовтня.

    Зазначається, що у Великій Британії за добу зафіксовано понад 17 тисяч випадків зараження.

    «Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, Росії, Іспанії та Франції, які повідомляли кожна про щонайменше понад 10 тисяч випадків упродовж останніх трьох днів», – ідеться в повідомленні.

    Серед 10 країн регіону протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання, зокрема, Росія, Чехія та Україна.

    Загалом у європейських країнах протягом цього тижня щодня фіксується більше нових випадків, ніж у США, Індії або Бразилії.

    Як повідомлялося, у Франції за добу, 9 жовтня, виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19.

    Нагадаємо, у світі вже понад 37,1 млн людей заразилися Covid-19.

    А в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 5728 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    Європа хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies