У Європі вперше зафіксували понад 100 тисяч нових випадків Covid-19 за добу



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Серед 10 країн регіону протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання, зокрема, Росія, Чехія та Україна.

Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, Росії, Іспанії та Франції,

У країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусної інфекції зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків зараження. Про це повідомляє Reuters.

Такі дані встановлені за підсумками четверга, 8 жовтня.

Зазначається, що у Великій Британії за добу зафіксовано понад 17 тисяч випадків зараження.

«Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, Росії, Іспанії та Франції, які повідомляли кожна про щонайменше понад 10 тисяч випадків упродовж останніх трьох днів», – ідеться в повідомленні.

Серед 10 країн регіону протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання, зокрема, Росія, Чехія та Україна.

Загалом у європейських країнах протягом цього тижня щодня фіксується більше нових випадків, ніж у США, Індії або Бразилії.

Як повідомлялося, у Франції за добу, 9 жовтня, виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, у світі вже понад 37,1 млн людей заразилися Covid-19.

А в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 5728 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.