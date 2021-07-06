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    У ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус

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    В деяких країнах і регіонах спостерігається різке зниження захворюваності - У ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус
    В деяких країнах і регіонах спостерігається різке зниження захворюваності
    Фото з відкритих джерел

    Зараз ситуація з Covid-19 «краща, ніж два-три місяці тому», - відзначили у Всесвітній організації охорони здоров'я

    За останні два тижні захворюваність коронавірусом в світі стабілізувалася. Про це в понеділок, 5 липня, заявив виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан в Twitter під час сеансу питань і відповідей.

    «Якщо подивитися на графік захворюваності за останні кілька тижнів, то можна побачити, що наступила деяка стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні», – сказав він.

    За словами Райана, зараз епідеміологічна ситуація в світі «краща, ніж 2-3 місяці тому».

    Зокрема він зазначив, що хоча в деяких країнах і регіонах спостерігається різке зниження захворюваності, в інших державах вона швидко зростає.

    «Це відбувається в силу різних факторів, серед яких поява нових, більш заразних штамів коронавірусу, пом'якшення пандемічний обмежень в країнах і розширення контактів між людьми», – зазначив директор програми.

    Водночас глава підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія ван Керкхове охарактеризувала ситуацію з коронавірусом в світі як «неоднозначну».

    За її словами, зниження кількості нових випадків інфікування (на 13%) зафіксовано в Північній і Південній Америці, а на інших континентах - збільшення. Зокрема, як зауважила експерт, в Європі за останній тиждень захворюваність зросла майже на 28%.

    «Щонайменше в 20 країнах світу відзначено різке зростання захворюваності», – додала вона.

    Відомо, що за минулий тиждень в світі було зареєстровано майже 2,6 млн випадків зараження Covid-19 і близько 54 тис.випадків з летальним результатом.

    Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: Twitter ВООЗ коронавірус
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    У ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус