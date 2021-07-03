Словаччина змінила правила в’їзду на свою територію для українців

Мандрівникам радять зареєструватися до прибуття на територію Словаччини

Громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Словацька сторона повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію. Відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica», – йдеться у повідомленні.

Мандрівникам радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

«Словацькі колеги також інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові Covid-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на Covid-19», – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі.