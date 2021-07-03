Словаччина змінила правила в’їзду на свою територію для українців
Громадянам, які в’їжджають на територію Словаччини зобов’язані зареєструватися на спеціальному сайті
Мандрівникам радять зареєструватися до прибуття на територію Словаччини
Громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Словацька сторона повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію. Відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica», – йдеться у повідомленні.
Мандрівникам радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.
Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.
«Словацькі колеги також інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові Covid-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на Covid-19», – зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі.