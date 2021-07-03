  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Словаччина змінила правила в’їзду на свою територію для українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Громадянам, які в&rsquo;їжджають на територію Словаччини зобов&rsquo;язані зареєструватися на спеціальному сайті - Словаччина змінила правила в’їзду на свою територію для українців

    Громадянам, які в’їжджають на територію Словаччини зобов’язані зареєструватися на спеціальному сайті

    Фото з відкритих джерел

    Мандрівникам радять зареєструватися до прибуття на територію Словаччини

    Громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Словацька сторона повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію. Відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica», – йдеться у повідомленні.

    Мандрівникам радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

    Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

    «Словацькі колеги також інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові Covid-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на Covid-19», – зазначили в ДПСУ.

    Нагадаємо, Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі.

    Теги: ЄС Словаччина туризм щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Словаччина змінила правила в’їзду на свою територію для українців