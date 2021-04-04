Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти почали хворіти на Covid-19 частіше і важче

Перебіг коронавірусної хвороби у дітей за останні місяці змінилася

З 5 квітня столична влада суттєво посилює карантинні обмеження у місті: зачиняються дитячі садочки, учнів молодшої школи слідом за старшою переходять на дистанційне навчання. Такий крок міських очільників обурив деяких батьків, особливо тих, хто не може виконувати роботу дистанційно.

Водночас Сергій Крамарев, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця в інтерв’ю «Главкому» підкреслює рішення цілком обґрунтоване і правильне, оскільки діти нині перебувають у зоні підвищеної небезпеки…

Низка інфекціоністів стверджують, що під час нинішнього спалаху Сovid-19 клініка хвороби у дорослих значно важча, ніж за попередньої хвилі. Чи ускладнився перебіг у дітей?

Так, перебіг ускладнився. Діти почали хворіти частіше і важче. По перше, під час цієї нової хвилі коронавірусної хвороби на стаціонар потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів у порівнянні із попереднім спалахом (грудень минулого року – «Главком»). По друге, протікання Covid-19 у дітей стало важчим: у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень.

Все обходиться кисневими концентраторами, стаціонарним киснем, чи доходить до апаратів штучної вентиляції легень?

Рідко, але трапляється, що необхідно застосовувати ШВЛ. Вже траплялось кілька випадків, зауважу, саме під час нової хвилі. За попереднього спалаху у моїй практиці діти на ШВЛ не потрапляли.

Які діти хворіють на коронавірус у середній та важкій формі тяжкості?

Найчастіше – це діти із супутніми патологіями.

Чи відрізняється протокол лікування дітей від лікування дорослих?

В основному ні, проте є певні нюанси. Я особисто відповідаю за педіатричну частину цього протоколу. Загальна тенденція лікування така сама, як у дорослих.

Сергій Крамарев є у переліку фахівців, які брали участь у розробці чинного протоколу лікування коронавірусної хвороби.

Є інформація, що під час цієї хвилі значно почастішали ускладнення на серце, нирки..

Під час попередньої хвилі також були ці ускладнення. Щодо дітей можу відзначити, що часто ускладнення позначаються на нервовій системі.

В якому вигляді?

Це емоційна нестабільність, головні болі, плаксивість, дратівливість.

Чи трапляється у дітей постковідний синдром?

У дітей він, на щастя, буває нечасто, бо все-таки діти хворіють легше, ніж дорослі. Я особисто часто стикаюся з тривалим «хвостом» температури у дітей, причому досить високої. Значно рідше, але теж трапляються болі у м’язах та суглобах – проте таке трапляється значно рідше, ніж у дорослих.

Якщо порівнювати тривалість лікування під час цієї хвилі та попередньої, чи вона збільшилась?

У дітей – ні. Щодо тривалості все те саме. Хто важче хворіє – той, звісно, довше лікується. Хто легше – швидше.

Чи завжди після перенесення Cоvid-19 у дітей виробляються антитіла? І як довго триває імунний захист?

Річ у тім, що таких досліджень щодо дітей досі не проводилося. Дітей, з етичної точки зору, важче залучати до цих клінічних досліджень, тому у світі якщо і є ці дослідження, то вони дуже локальні.

Наталія Сокирчук, «Главком»