У Житомирі від коронавірусу вперше померла лікарка



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У померлої була важка супутня патологія

Від коронавірусу померла 66-річна сімейна лікарка, яка працювала в амбулаторії

У Житомирі від коронавірусу померла сімейна лікарка – це перший у місті летальний випадок серед медпрацівників.

Про це «Укрінформу» повідомила заступниця головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бондаренко.

«Від коронавірусу померла 66-річна сімейна лікарка, яка працювала в амбулаторії. Її стан був неважким. Разом зі своїм лікарем вона прийняла зважене рішення лікуватися амбулаторно. Враховуючи, що в неї була важка супутня патологія, їй запропонували стаціонарне лікування, від якого вона утрималася», – зазначила Бондаренко.

За її словами, це перший летальний випадок серед лікарів у Житомирі.

Загалом на Житомирщині підтверджено 9130 випадків Covid-19, 5074 людини одужали та зафіксовано 161 летальний випадок.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.