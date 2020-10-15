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    Здоров'я

    У Житомирі від коронавірусу вперше померла лікарка

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    <p>У померлої була важка супутня&nbsp;патологія</p> - У Житомирі від коронавірусу вперше померла лікарка

    У померлої була важка супутня патологія

    Від коронавірусу померла 66-річна сімейна лікарка, яка працювала в амбулаторії

    У Житомирі від коронавірусу померла сімейна лікарка – це перший у місті летальний випадок серед медпрацівників.

    Про це «Укрінформу» повідомила заступниця головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бондаренко.

    «Від коронавірусу померла 66-річна сімейна лікарка, яка працювала в амбулаторії. Її стан був неважким. Разом зі своїм лікарем вона прийняла зважене рішення лікуватися амбулаторно. Враховуючи, що в неї була важка супутня патологія, їй запропонували стаціонарне лікування, від якого вона утрималася», – зазначила Бондаренко.

    За її словами, це перший летальний випадок серед лікарів у Житомирі.

    Загалом на Житомирщині підтверджено 9130 випадків Covid-19, 5074 людини одужали та зафіксовано 161 летальний випадок.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

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