У світі коронавірусом заразилися вже понад 38, 8 млн людей



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Кількість померлих у світі зросла до 1098129 людей

Загалом від початку пандемії одужало понад 29 млн людей

У світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38830647 людей. Про це повідомляє Worldometers.

Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.

Найбільше хворих зареєстровано у США - 7 млн 916 тис. 100, Індії - 7 млн 307 тис. 097, Бразилії - 5 млн 140 тис. 863, Росії - 1 млн 332 тис. 824 та Аргентині - 931 тис. 967.

Україна в переліку перебуває на 25-му місці: між Ізраїлем і Нідерландами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.