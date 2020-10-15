Кличко розповів, скільки медиків звільнилось із лікарень за час пандемії



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Багато медпрацівників звільнились через пандемію коронавірусу

У столичних медичних закладах майже 7,5 тис. вакансій

За останніх 9 місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«Загалом за 9 останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів. Навіть, в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників. Наприклад, Київ виплачує медикам надбавку до заробітної плати з міського бюджету. На 9 місяців цього року столиця виділила на ці видатки майже один мільярд гривень, - повідомив мер. - Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу».

Він зазначив, що є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні їх майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням ( лікарі і середній медичний персонал) після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень. Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

«Тобто студенти набувають освіту за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а потім обирають роботу на свій розсуд. Наприклад, цього року зі столичних коледжів випустилися 557 випускників-бюджетників. І тільки 207 з них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами. Така ж ситуація і з молодими лікарями», - сказав Кличко.

Мер висловив переконання, що така ситуація не влаштовує й інші регіони, і виправити її має уряд. Саме в компетенції уряду внести зміни до нормативно-правових актів та врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися за державний та місцеві кошти.

«Бо в нинішній ситуації ми ризикуємо підірвати систему охорони здоров’я відсутністю кваліфікованих кадрів. Та й будь-яких кадрів взагалі! Така ж ситуація, наприклад, і в сфері освіти, - підкреслив мер. - Треба мислити і діяти системно. У нас немає часу на очікування чи експерименти!».