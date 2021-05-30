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    Усі області України перейшли до «жовтої» зони карантину

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    Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області - Усі області України перейшли до «жовтої» зони карантину

    Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області

    Фото з відкритих джерел

    Зеленій зоні карантину відповідають Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області та місто Київ

    Станом на 30 травня усі області України перебувають у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

    За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину станом на 29 травня відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

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    Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

    Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.

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    Теги: хвороби епідемія карантин коронавірус
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    Усі області України перейшли до «жовтої» зони карантину