Усі області України перейшли до «жовтої» зони карантину
Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області
Зеленій зоні карантину відповідають Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області та місто Київ
Станом на 30 травня усі області України перебувають у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.
За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину станом на 29 травня відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.
Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.
Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.