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    Коронавірус відступає: в Україні виявлено 1703 нових хворих

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області - Коронавірус відступає: в Україні виявлено 1703 нових хворих

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні госпіталізували 1330 осіб

    Станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

    Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1330 осіб;
    • летальних випадків – 84;
    • одужало – 5733 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 15199 осіб,
    • методом ІФА – 3289 осіб,
    • експрес-тестами – 14002 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2201472 особи;
    • одужало – 2036148 осіб;
    • летальних випадків – 50472;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10171955.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

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    Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Коронавірус відступає: в Україні виявлено 1703 нових хворих