Коронавірус відступає: в Україні виявлено 1703 нових хворих

За минулу добу в Україні госпіталізували 1330 осіб

Станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1330 осіб;

летальних випадків – 84;

одужало – 5733 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15199 осіб,

методом ІФА – 3289 осіб,

експрес-тестами – 14002 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2201472 особи;

одужало – 2036148 осіб;

летальних випадків – 50472;

проведено ПЛР-тестувань – 10171955.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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