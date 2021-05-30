Коронавірус відступає: в Україні виявлено 1703 нових хворих
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області
За минулу добу в Україні госпіталізували 1330 осіб
Станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1330 осіб;
- летальних випадків – 84;
- одужало – 5733 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 15199 осіб,
- методом ІФА – 3289 осіб,
- експрес-тестами – 14002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2201472 особи;
- одужало – 2036148 осіб;
- летальних випадків – 50472;
- проведено ПЛР-тестувань – 10171955.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.