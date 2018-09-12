В Україні у немовлят фіксують вроджений кір



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Для вироблення колективного імунітету проти кору необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 98%, - зазначили у відомстві

В Україні фіксуються випадки врожденого кору у новонароджених дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

«Найбільше в Україні на кір хворіють діти - 60,5% (13 950). Найчастіше кір трапляється серед дітей від 5 до 9 років - 31,9% всіх випадків, а також серед дітей віком від 1 до 4 років (2,9%). Викликає занепокоєння кількість хворих віком до 1 року – 1 291 дитина, реєструються випадки вродженого кору», - поінформували у Центрі громадського здоров’я.

Фахівці наголошують, що український календар щеплень проти кору, паротиту і краснухи принципово не відрізняється від календарів Європейського регіону ВООЗ.

«Водночас охоплення щепленнями в Україні з 2009 по 2018 рік суттєво нижчі, ніж в інших країнах Європейського регіону ВООЗ. Для вироблення колективного імунітету проти кору необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 98%», - зазначили у відомстві.

Епідеміологи акцентують, якщо дитина пропустила першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, або батьки не пам’ятають, коли і які щеплення зроблено дитині, слід якнайшвидше вакцинуватися.