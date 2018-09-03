Вакцини проти грипу можна буде купити в аптеках упродовж місяця



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Вартість 1 дози вакцини, що захищає від грипу упродовж усього сезону, складає близько 200 гривень

Упродовж місяця в українських аптеках будуть доступні вакцини проти грипу.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

«Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, інша завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали третьої вакцини знаходяться на розгляді в Державному експертному центрі. Вакцини будуть доступні в аптеках протягом місяця, де їх можна буде придбати і вчасно зробити щеплення в установі охорони здоров’я», — зазначила Супрун.

Вона також розповіла, що, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні ймовірно циркулюватимуть такі штами грипу:

вірус, подібний A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

вірус, подібний A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2);

вірус, подібний B / Colorado / 06/2017.

Супрун нагадала, що МОЗ України не закуповує вакцини від грипу централізовано за кошти платників податків. Такі вакцини можна придбати за власний кошт або отримати безоплатно, якщо ваша організація або місцева влада вирішать їх закупити.

«Вакцина — надійний засіб, щоби зменшити ризики захворіти та уникнути серйозних ускладнень. Втім, за останні 3 епідсезони вакцинувалися в середньому лише 0,5 % громадян», — додала очільниця МОЗ.

За її словами, вартість 1 дози вакцини, що захищає від грипу упродовж усього сезону, складає близько 200 гривень.