В Україні змінять правила карантину



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Обмеження будуть стосуватися сфери освіти та роботи закладів громадського харчування

До постанови Кабміну про карантин готують зміни

В Україні карантинні правила планують переглянути та посилити обмеження у певних населених пунктах і регіонах. Зокрема, це стосується сфери освіти та роботи закладів громадського харчування.

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало внесення доповнень до постанови уряду про карантин №641. Про це заявив заступник голови відомства і головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

Чиновник розповів, що за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення Covid-19 було схвалено рішення про оновлення карантинних зон в Україні з 12 жовтня.

Ляшко відзначив негативну динаміку по розповсюдженню коронавірусної хвороби та заявив, що МОЗ додатково запропонує нові обмеження для роботи шкіл, кафе і ресторанів. Це буде показано у змінах до постанови Кабміну про карантин.

Нові обмеження МОЗ стосуватимуться тривалості роботи кафе та ресторанів.

Крім того, нові карантинні обмеження зачеплять також навчальні заклади.

«Будуть запропоновані нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання про можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епідеміологічної небезпеки», – розповів Ляшко.

Коронавірус в Україні

Всього 256266

Хворіють 138809

Одужали 112570

Померли 4887

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.