  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Науковці назвали нові симптоми зараження коронавірусом

    • Розсилка
    Міністерство охорони здоров&rsquo;я Великобританії вирішило не вносити виявлені нові ознаки інфекції в список індикаторів Covid-19 - Науковці назвали нові симптоми зараження коронавірусом
    Міністерство охорони здоров’я Великобританії вирішило не вносити виявлені нові ознаки інфекції в список індикаторів Covid-19

    Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму

    Британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Посилання на дослідження для Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (Sage) наводить Daily Mail.

    Фахівці підкреслюють, що прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

    Міністерство охорони здоров’я Великобританії вирішило не вносити виявлені нові ознаки інфекції в список індикаторів Covid-19, щоб не перевантажувати центри тестування.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804). 

    Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    Раніше вчені довели, що прийом вітаміну D при його дефіциті може бути способом уберегтися від зараження коронавірусом.

    Як повідомлялося, дослідники США та Китаю виявили натуральний засіб від Covid-19.

    Читайте також:
    Малинове варення лише нашкодить. Дієтолог – про правильне харчування під час пандемії
    Велика Британія наука коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies