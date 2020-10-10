Науковці назвали нові симптоми зараження коронавірусом



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Міністерство охорони здоров’я Великобританії вирішило не вносити виявлені нові ознаки інфекції в список індикаторів Covid-19

Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму

Британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Посилання на дослідження для Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (Sage) наводить Daily Mail.

Фахівці підкреслюють, що прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

Міністерство охорони здоров’я Великобританії вирішило не вносити виявлені нові ознаки інфекції в список індикаторів Covid-19, щоб не перевантажувати центри тестування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

Раніше вчені довели, що прийом вітаміну D при його дефіциті може бути способом уберегтися від зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, дослідники США та Китаю виявили натуральний засіб від Covid-19.

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