Від ускладнень коронавірусу помер ексфутболіст московського «Спартака»



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Так Васілій Кульков виглядав у 2012-му, під час матчу ветеранів у Києві Світлина - Іван Вербицький

Васілій Кульков прожив 54 роки

Сьогодні, 10 жовтня, не стало колишнього гравця московського «Спартака» і збірної РФ Васілія Кулькова.

Кульков перехворів коронавірусом. Сьогодні колишній футболіст повинен був перенести планову операцію через онкологію. Кульков помер в реанімації. Йому було 54 роки.

Кульков виступав за «Спартак» з 1989 по 1991 рік, а також з 1995 по 1997 рік. У складі «червоно-білих» - чемпіон СССР і РФ, срібний і бронзовий призер чемпіонатів країни. Крім того оборонець грав за португальські «Бенфіку», «Порту», петербурзький «Зеніт» і самарські «Крилья совєтов».

Васілій Кульков у роки гравецької кар'єри

За збірну РФ у 21 матчі забив 5 м'ячів.