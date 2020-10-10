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    Від ускладнень коронавірусу помер ексфутболіст московського «Спартака»

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    Так Васілій Кульков виглядав у 2012-му, під час матчу ветеранів у Києві - Від ускладнень коронавірусу помер ексфутболіст московського «Спартака»
    Так Васілій Кульков виглядав у 2012-му, під час матчу ветеранів у Києві
    Світлина - Іван Вербицький

    Васілій Кульков прожив 54 роки

    Сьогодні, 10 жовтня, не стало колишнього гравця московського «Спартака» і збірної РФ Васілія Кулькова.

    Кульков перехворів коронавірусом. Сьогодні колишній футболіст повинен був перенести планову операцію через онкологію. Кульков помер в реанімації. Йому було 54 роки.

    Кульков виступав за «Спартак» з 1989 по 1991 рік, а також з 1995 по 1997 рік. У складі «червоно-білих» - чемпіон СССР і РФ, срібний і бронзовий призер чемпіонатів країни. Крім того оборонець грав за португальські «Бенфіку», «Порту», петербурзький «Зеніт» і самарські «Крилья совєтов».

    vasilij-kulkov
    Васілій Кульков у роки гравецької кар'єри

    За збірну РФ у 21 матчі забив 5 м'ячів.

     Читайте також: Ще двоє гравців збірної України з «Шахтаря» підхопили коронавірус
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Порту ФК Зеніт ФК Бенфіка ФК Спартак (Москва) коронавірус Васілій Кульков
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