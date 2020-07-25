В українській армії на коронавірус хворіють 155 військовослужбовців



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Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19

У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, наразі хворіє 155 осіб, за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 25 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 155 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 566 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 410 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 25 осіб» – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

«З них в закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування» – додали медики.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб (Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці, Одеська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.