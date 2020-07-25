Міноборони складає списки бійців, які брали участь в Революції гідності (документ)



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«Обставини появи згаданих розпоряджень ще з’ясовуються, однак, попередньо, наявна помилка в комунікуванні такої ініціативи» - речник Генштаб

Документ у мережі оприлюднив екснардеп Ігор Луценко

У Міністерстві оборони складають списки армійців-майданівців – тих, хто безпосередньо брав участь у Революції Гідності.

Про це повідомив екснардеп і безпосередній учасник Революції гідності Ігор Луценко.

«Спочатку подумав, що фейк, але мені підтвердили з місця, тобто з фронту. Міністерство оборони терміново складає списки військовослужбовців, котрі брали участь у Революції Гідності. Цікаво, цікаво», – написав Луценко.

Раніше на ініціативу Міноборони відреагував колишній офіцер Командування Сухопутних військ Роман Ковальов.

«З метою збору та узагальнення інформації стосовно діючих військовослужбовців підпорядкованих військових частин які брали участь у «Революції Гідності» на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках та створення єдиної електронної бази. Вам не почулось: списки майдановців серед діючих військовослужбовців! Саме такий наказ своїм підлеглим частинам віддало оперативне командування «Схід». Але, за моєю інформацією, ініціатива належить Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. За для чого складаються списки тих, кому не байдужа доля країни – вирішуйте самі але дуже сподіваюсь, вчергове, на журналістів які дізнаються про це у тих, хто віддав цей наказ», – зазначив Ковальов.

Водночас депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз у Facebook повідомила, що така база даних – це можливий список патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України.

Подію прокоментував і речник Генштабу полковник Богдан Сеник. Він зауважив, що потреба у збиранні інформації виникла після прощання із загиблим військовим-учасником Майдану. Потрібно було влаштувати в Києві ритуал вшанування загиблого за участі керівництва, тому й з’явилася ініціатива визначити в лавах ЗСУ усіх учасників Революції Гідності заздалегідь.

Крім цього така інформація знадобиться і для підготовки нагородження таких військових до пам’ятних дат. Зазначив також, що на нинішньому політичному тлі, з наявними настроями у ветеранському середовищі, така подача ініціативи сприймається негативно.

За словами речника Генштабу, обставини появи згаданих розпоряджень ще з’ясовуються, однак, попередньо, наявна помилка в комунікуванні такої ініціативи.

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