Дев’ять областей не готові до послаблення карантину, – МОЗ
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні
Станом на 25 липня дев’ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.
Зокрема, дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).
Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).
Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.
У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).
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Всього63929
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Одужали35497
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Хворіють26842
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Померли1590
Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.
Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.