Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд Covid-19 у світі
Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у США – 69 641
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 24 липня у світі було зафіксовано 284 196 нових випадків Covid-19, що стало новим світовим антирекордом.
Про це свідчать графіки в останньому звіті організації щодо коронавірусної ситуації.
Зазначається, що найбільшу кількість нових випадків 24 липня було зафіксовано у США – 69 641, Бразилії – 67 860, а також Індії – 49 310.
Ці три країни продовжують лідирувати і у світовому антирейтингу за загальною кількістю зафіксованих випадків Covid-19.
Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).
Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).
Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.
У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).
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Всього63929
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Одужали35497
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Хворіють26842
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Померли1590
Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.
Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.