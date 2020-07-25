Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд Covid-19 у світі



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Найбільшу кількість нових випадків 24 липня було зафіксовано у США, Бразилії, а також Індії.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у США – 69 641

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 24 липня у світі було зафіксовано 284 196 нових випадків Covid-19, що стало новим світовим антирекордом.

Про це свідчать графіки в останньому звіті організації щодо коронавірусної ситуації.

Зазначається, що найбільшу кількість нових випадків 24 липня було зафіксовано у США – 69 641, Бразилії – 67 860, а також Індії – 49 310.

Ці три країни продовжують лідирувати і у світовому антирейтингу за загальною кількістю зафіксованих випадків Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.