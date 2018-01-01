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    Новини здоров'я

    В Україну завезли препарати для лікування гемофілії вартістю 155 млн

    Пацієнти отримають ліки безкоштовно
    Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що в Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень.
    • Сьогодні, 07:57
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    В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей
    Фото: Міністерство охорони здоров'я
    В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей

    Пацієнти отримають ліки безкоштовно

    Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

    Зазначається, що в Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень.

    Препарати для лікування гемофілії (невиліковного рідкісного генетичного захворювання, пов'язаного з порушенням згортання крові) будуть розподілені та доставлені до лікарень країни найближчим часом. Пацієнти їх отримають безкоштовно.

    Раніше повідомлялося, що в результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі  групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.

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