В Україну завезли препарати для лікування гемофілії вартістю 155 млн
- Сьогодні, 07:57
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Пацієнти отримають ліки безкоштовно
Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Зазначається, що в Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень.
Препарати для лікування гемофілії (невиліковного рідкісного генетичного захворювання, пов'язаного з порушенням згортання крові) будуть розподілені та доставлені до лікарень країни найближчим часом. Пацієнти їх отримають безкоштовно.
Раніше повідомлялося, що в результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі.
Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.