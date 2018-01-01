В Україну завезли препарати для лікування гемофілії вартістю 155 млн

Пацієнти отримають ліки безкоштовно

Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що в Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Міністерство охорони здоров'я В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей

Пацієнти отримають ліки безкоштовно

Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Зазначається, що в Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень.

Препарати для лікування гемофілії (невиліковного рідкісного генетичного захворювання, пов'язаного з порушенням згортання крові) будуть розподілені та доставлені до лікарень країни найближчим часом. Пацієнти їх отримають безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що в результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.