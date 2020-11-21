Вчені назвали новий симптом хвороби Паркінсона
Експерти вважають, що лупу з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка
Лупа виявилася одним із симптомів невиліковної хвороби Паркінсона. Про це свідчать дані дослідження вчених з Великобританії.
Проте фахівці не змогли визначити, чому це серйозне неврологічне захворювання може спричинити себорейний дерматит. Це захворювання в легкій формі виражається у вигляді лупи, а у важкій – почервонінням шкіри голови з утворенням лусочок або навіть появою мокрого висипу.
За версією експертів, такий симптом з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка, який і служить причиною появи лупи.
Раніше американські вчені встановили, що одним з найбільш поширених симптомів хвороби Паркінсона є пітливість без будь-якої на те причини. При цьому підвищене потовиділення зачіпає в основному верхню частину тіла.
Хвороба Паркінсона – повільно прогресивне захворювання центральної нервової системи, характерне для людей старшого віку. Типовими його проявами служать рухові порушення, ригідність м'язів і тремор спокою.
Нагадаємо, що коронавірус здатний спровокувати розвиток хвороби Паркінсона.
Крім того, вчені назвали причину хвороби Паркінсона.