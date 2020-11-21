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    Здоров'я

    Вчені назвали новий симптом хвороби Паркінсона

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    <span>За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів</span> - Вчені назвали новий симптом хвороби Паркінсона
    За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів

    Експерти вважають, що лупу з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка

    Лупа виявилася одним із симптомів невиліковної хвороби Паркінсона. Про це свідчать дані дослідження вчених з Великобританії.

    Проте фахівці не змогли визначити, чому це серйозне неврологічне захворювання може спричинити себорейний дерматит. Це захворювання в легкій формі виражається у вигляді лупи, а у важкій  почервонінням шкіри голови з утворенням лусочок або навіть появою мокрого висипу.

    За версією експертів, такий симптом з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка, який і служить причиною появи лупи.

    Раніше американські вчені встановили, що одним з найбільш поширених симптомів хвороби Паркінсона є пітливість без будь-якої на те причини. При цьому підвищене потовиділення зачіпає в основному верхню частину тіла.

    Хвороба Паркінсона – повільно прогресивне захворювання центральної нервової системи, характерне для людей старшого віку. Типовими його проявами служать рухові порушення, ригідність м'язів і тремор спокою.

    Нагадаємо, що коронавірус здатний спровокувати розвиток хвороби Паркінсона.

    Крім того, вчені назвали причину хвороби Паркінсона.

    До слова, в Україні заборонили ліки від хвороби Паркінсона.

    Теги: здоров'я Велика Британія хвороби
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