Вчені назвали новий симптом хвороби Паркінсона

За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів

За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів

Експерти вважають, що лупу з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка

Лупа виявилася одним із симптомів невиліковної хвороби Паркінсона. Про це свідчать дані дослідження вчених з Великобританії.

Проте фахівці не змогли визначити, чому це серйозне неврологічне захворювання може спричинити себорейний дерматит. Це захворювання в легкій формі виражається у вигляді лупи, а у важкій – почервонінням шкіри голови з утворенням лусочок або навіть появою мокрого висипу.

За версією експертів, такий симптом з хворобою Паркінсона може пов'язувати певний тип грибка, який і служить причиною появи лупи.

Раніше американські вчені встановили, що одним з найбільш поширених симптомів хвороби Паркінсона є пітливість без будь-якої на те причини. При цьому підвищене потовиділення зачіпає в основному верхню частину тіла.

Хвороба Паркінсона – повільно прогресивне захворювання центральної нервової системи, характерне для людей старшого віку. Типовими його проявами служать рухові порушення, ригідність м'язів і тремор спокою.

Нагадаємо, що коронавірус здатний спровокувати розвиток хвороби Паркінсона.

Крім того, вчені назвали причину хвороби Паркінсона.

До слова, в Україні заборонили ліки від хвороби Паркінсона.