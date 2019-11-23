Вчені назвали причину хвороби Паркінсона



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Хвороба Паркінсона може бути наслідком вживання антибіотиків Фото: MedicalXpress

Хвороба може бути наслідком вживання антибіотиків

Хвороба Паркінсона може бути пов’язана з впливом ліків на мікрофлору кишечника.

Вчені з Університету Гельсінкі заявили про те, що вживання антибіотиків може бути пов’язано з підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона протягом 10-15 років. Це може бути пов’язано з негативним впливом антибіотиків на мікрофлору кишечника, повідомляє MedicalXpress.

Патологічні зміни в кишечнику, характерні для хвороби Паркінсона, можуть спостерігатися у пацієнтів за 20 років до постановки діагнозу. Так, запори, синдром подразненого кишечника і запальні захворювання кишечника можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона.

Надмірне вживання антибіотиків може бути пов’язане із змінами в мікрофлорі кишечника. Їхнє використання також пов’язують з розвитком деяких психіатричних захворювань і хвороби Крона.

У ході дослідження вчені вивчили дані про вживання антибіотиків в 1998-2014 роках 13976 пацієнтами з хворобою Паркінсона і порівняли їх з даними 40697 здорових осіб. За словами дослідників, найбільш небезпечні можуть бути антибіотики широкого спектру дії та ті, які застосовуються проти анаеробних бактерій та грибків.

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