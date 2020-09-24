Коронавірус здатний спровокувати розвиток хвороби Паркінсона



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За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів

Дослідники побоюються, що пандемія Covid-19 в майбутньому призведе до масштабного спалаху відповідних неврологічних порушень

Вчені Інституту неврології і психічного здоров'я Флориди (США) визначили, що коронавірус SARS-CoV-2 виявився здатний провокувати розвиток хвороби Паркінсона. Про це повідомляється в статті, опублікованій в Journal of Parkinson's Disease.

Дослідники запропонували «гіпотезу подвійного удару», згідно з якою вірусна інфекція може викликати запалення в центральній нервовій системі, що змушує мозок більш гостро реагувати на неврологічні події в більш пізньому віці. Ця подія може бути вірусною інфекцією, впливом пестицидів або звичайним старінням. В цьому випадку відбувається аномальна нервова реакція, яка веде до нейродегенерації і хвороби Паркінсона.

З'являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і надавати згубний ефект. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п'ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі майже потроїлася.

За останні 20 років число випадків хвороби Паркінсона збільшилася вдвічі з трьох до шести мільйонів. Навіть без урахування пандемії до 2040 року хвороба торкнеться понад 12 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що у світі зафіксували понад 32 млн хворих на Covid-19.