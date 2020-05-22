Вчені виявили коронавірус в грудному молоці



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Німецькі вірусологи виявили коронавірус у грудному молоці

У дослідженні брали участь дві жінки, які заразилися після пологів коронавірусом

Вірусологи з університету німецького міста Ульм вперше виявили коронавірус SARS-CoV-2 в грудному молоці.

У дослідженні, яке проводили спільно з департаментом охорони здоров'я округу Хайденхайм, брали участь дві жінки з позитивним тестом на корона вірус, які годуть дітей грудним молоком. Про це повідомляє DW.

Після пологів вони перебували разом в одній палаті з немовлятами. У перші кілька днів в однієї з жінок з'явилися симптоми коронавірусу, після чого вона та її малюк були ізольовані. У другої жінки симптоми з'явилися тільки після виписки з лікарні. Обидві дитини також захворіли.

Дослідники виявили коронавірус в молоці лише у другої жінки, при цьому через 14 днів мама і дитина були знову здорові, і вірусу в грудному молоці більше не було.

Під час хвороби жінка, у якої в молоці виявили вірус, носила медичну маску, а також дезінфікувала руки, груди і все необхідне приладдя, коли доглядала за дитиною. Проте не зрозуміло, чи дитина заразилася через грудне молоко, чи іншим шляхом.

Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 332 925 осіб. Водночас, одужали 1 948 739.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.