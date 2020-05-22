За останню добу п'ять одеситів захворіли на коронавірус



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Вік найстаршого пацієнта в Одесі, який одужав від Covid-19, - 94 роки, наймолодшого - 4 місяці

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 22 травня 2020 року в Одеській області лабораторно підтверджено 814 випадків Covid-19. З них 187 осіб - жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано вісім нових випадків захворювання, з них п'ять - в одеситів і три - у жителів районів області.

За даними на ранок 22 травня, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 41 пацієнт з лабораторно підтвердженим діагнозом Covid-19, з них 36 - жителі Одеси.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 14 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження.

Із загальної кількості пацієнтів з Covid-19 у міській інфекційній лікарні чотири особи знаходяться у важкому стані без необхідності проведення штучної вентиляції легенів.

Пацієнтів на ШВЛ наразі в лікарні немає.

Також 34 пацієнти знаходяться в стані середньої тяжкості, троє - у задовільному стані.

За останню добу одужала одна дівчинка віком 13 років. Шестеро дітей з позитивним тестом на COVID-19 знаходяться в задовільному стані вдома на амбулаторному лікуванні, вік дітей - 11 місяців, 1 рік 4 місяці, 11 років, 12 років, 15 років і 17 років. Дівчинка у віці 14 років знаходиться на лікуванні в інфекційній лікарні.

Всі пацієнти із встановленим діагнозом Covid-19 перебувають під медичним наглядом, у тому числі й ті, які знаходяться на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров'я контактних осіб.

Натепер отримані негативні результати двох контрольних ПЛР ще в п'яти одеситів.

Таким чином, натепер в Одесі зареєстровані 45 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 136 одеситів.

У числі видужалих - чотири дитини, а також п'ять медпрацівників. Вік найстаршого пацієнта, який одужав від Covid-19, - 94 роки, наймолодшого - 4 місяці.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.