В Україні зафіксовано 442 нових випадків коронавірусу: дані з усіх регіонів



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На амбулаторному лікуванні на сьогоднішній день перебувають 13 816 пацієнтів, з них 1 186 дітей та 3 190 медпрацівників

Найбільше людей захворіли за добу у Львівській області - 65, Чернівецькій – 63 та у Києві – 47

Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.



Усього в Україні досліджено 267 185 зразків методом ПЛР.



Загалом захворіли 1 434 дитини та 3 907 медиків.

На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1 186 дітей та 3 190 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 6 332 осіб, з них 248 дітей та 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 588 людей, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.



Загалом 6 585 пацієнтів вже одужали, зокрема 1722 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 824 (441 одужав);

Волинська обл. — 740 (177 одужали);

Дніпропетровська обл. — 859 (176 одужали);

Донецька обл. — 141 (57 одужали);

Житомирська обл. — 607 (273 одужали);

Закарпатська обл. — 1003 (255 одужали);

Запорізька обл. — 401 (221 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1268 (596 одужали);

м. Київ — 2522 (338 одужали);

Київська обл. — 1344 (262 одужали);

Кіровоградська обл. — 460 (344 одужали);

Луганська обл. — 43 (33 одужали);

Львівська обл. — 1240 (250 одужали);

Миколаївська обл. — 277 (109 одужали);

Одеська обл. — 814 (106 одужали);

Полтавська обл. — 266 (218 одужали);

Рівненська обл. — 1323 (453 одужали);

Сумська обл. — 166 (106 одужали);

Тернопільська обл. — 1105 (720 одужали);

Харківська обл. — 866 (208 одужали);

Херсонська обл. — 173 (133 одужали);

Хмельницька обл. — 299 (89 одужали);

Черкаська обл. — 383 (227 одужали);

Чернівецька обл. — 2905 (752 одужали);

Чернігівська обл. — 119 (41 одужав).

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 21 травня в Україні було підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6227 одужали, 579 померли. Протягом передостанньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків. Найбільше людей захворіли за добу у Рівненській області - 70, Київській - 55, Чернівецькій – 46 та у Києві – 65.

Як повідомлялось, всього у світі понад 5,1 млн інфікованих. Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 332 925 осіб. Водночас, одужали 1 948 739.



