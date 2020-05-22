Хворих у світі на коронавірус стало ще більше – уже 5,1 млн



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Одужали майже 2 млн осіб

Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 332 925 осіб. Водночас, одужали 1 948 739.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Всього у світі 5 103 278 інфікованих.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 94 702 особи, Великій Британії – 36 124, Італії – 32 486, Франції – 28 218, Іспанії – 27 940 і в Бразилії – 20 047. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць зафіксовано один летальний випадок.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 577 147), Росія (317 554), Бразилія (310 087), Велика Британія (252 246), Іспанія (233 037), Італія (228 006), Франція (181 951), Німеччина (179 021) і Туреччина (153 548).

Зазначимо, що Росія випередила Бразилію за числом випадків коронавірусу. У Росії коронавірусом захворіли 317 тис. осіб, а у Бразилії – 310 тис. Водночас жертвами захворювання у Росії, за офіційною статистикою, стали 3 099 осіб. Бразилія ж звітує про 20 047 летальних випадків. Попереду цих двох країн знаходяться лише США. Нині там зареєстрували 1 577 147 випадків зараження.

Станом на ранок 21 травня в Україні було підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6227 одужали, 579 померли. Протягом передостанньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків. Найбільше людей захворіли за добу у Рівненській області - 70, Київській - 55, Чернівецькій – 46 та у Києві – 65.