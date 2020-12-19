Вчені виявили спосіб знизити ризик зараження коронавірусом для жінок

Вживання полівітамінів знижувало ризик зараження коронавірусом на 13%

Знизити ризик зараження коронавірусом на 10-15% можна з допомогою полівітамінів, вітаміну D, пробіотиків і жирних кислот омега-3.

Проте такий ефект відзначається тільки у жінок, йдеться в дослідженні, опублікованому на порталі Medrxiv.

Вченими зі США, Швеції та Великобританії під керівництвом Крістіни Менні з Королівського коледжу Лондона було використано додаток Covid Symptom Study, в якому люди з різних країн записували інформацію про те, як вони перенесли хворобу.

Дослідники проаналізували близько 400 тисяч анкет з результатами ПЛР-тесту на Covid-19, велика частина аналізів була негативною. Близько половини власників цих анкет відзначили, що приймали різні харчові добавки з початку пандемії коронавірусу.

З’ясувалося, що регулярний прийом цинку, вітаміну С або часнику ніяк не вплинув на ризик захворіти, а от вживання полівітамінів знижувало ризик зараження на 13%, вітаміну D – на 9%, пробіотиків – на 14%, жирних кислот омега-3 – на 12%.

Однак ця кореляція була виявлена тільки у жінок.

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