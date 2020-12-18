  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА-тест на антитіла від Covid-19 перед вакцинацією

    • Розсилка
    Здати ІФА-тест на антитіла варто для того, щоб визначити наявність імунітету, який може з'явитися навіть при безсимптомному Covid-19 - Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА-тест на антитіла від Covid-19 перед вакцинацією
    Здати ІФА-тест на антитіла варто для того, щоб визначити наявність імунітету, який може з'явитися навіть при безсимптомному Covid-19

    ІФА-тест покаже чи варто робити щеплення відразу, як з'явиться вакцина, чи можна зачекати, ─ лікар

    Якщо ІФА-тест покаже високий рівень антитіл, тоді з щепленням від Covid-19 можна почекати, щоб спочатку вакцинувалися ті, у кого організм не захищений від коронавірусу.  Про це розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

    «У цьому є логіка: можна здати ІФА-тест, дізнатися свій рівень антитіл, і якщо він високим, це означає, що на даний момент вони є у крові. Вакцинація все одно показана, але у такому випадку її можна буде зробити пізніше. Можна спочатку робити вакцинацію тим, у кого немає антитіл, а потім тим, у кого є», ─ вважає епідеміолог.

    Сояк також стверджує, що в індивідуальному порядку за допомогою ІФА на антитіла можна проконтролювати адекватність імунної відповіді на вакцину від Covid-19.

    «Це повинно проходити, як правило, в рамках якихось досліджень ефективності вакцинації. І буде виведена якась середня цифра, скільки антитіла від вакцини тримаються у крові. У рамках своєї історії, свого діагнозу - можна здавати ІФА на антитіла і дивитися, як все буде», ─ порадила лікар.

    Нагадаємо, що здати ІФА-тест на антитіла варто для того, щоб визначити наявність імунітету, який може з'явитися навіть при безсимптомному Covid-19.

    Нагадаємо, у світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

    17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Теги: лікар Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies