Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА-тест на антитіла від Covid-19 перед вакцинацією

Здати ІФА-тест на антитіла варто для того, щоб визначити наявність імунітету, який може з'явитися навіть при безсимптомному Covid-19

ІФА-тест покаже чи варто робити щеплення відразу, як з'явиться вакцина, чи можна зачекати, ─ лікар

Якщо ІФА-тест покаже високий рівень антитіл, тоді з щепленням від Covid-19 можна почекати, щоб спочатку вакцинувалися ті, у кого організм не захищений від коронавірусу. Про це розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

«У цьому є логіка: можна здати ІФА-тест, дізнатися свій рівень антитіл, і якщо він високим, це означає, що на даний момент вони є у крові. Вакцинація все одно показана, але у такому випадку її можна буде зробити пізніше. Можна спочатку робити вакцинацію тим, у кого немає антитіл, а потім тим, у кого є», ─ вважає епідеміолог.

Сояк також стверджує, що в індивідуальному порядку за допомогою ІФА на антитіла можна проконтролювати адекватність імунної відповіді на вакцину від Covid-19.

«Це повинно проходити, як правило, в рамках якихось досліджень ефективності вакцинації. І буде виведена якась середня цифра, скільки антитіла від вакцини тримаються у крові. У рамках своєї історії, свого діагнозу - можна здавати ІФА на антитіла і дивитися, як все буде», ─ порадила лікар.

Нагадаємо, що здати ІФА-тест на антитіла варто для того, щоб визначити наявність імунітету, який може з'явитися навіть при безсимптомному Covid-19.

Нагадаємо, у світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.