Небезпечніший за Covid-19: у Південній Африці виявили новий різновид коронавірусу

Попередні дані свідчать, що цей мутований вірус значно швидше передається та створює більше вірусне навантаження на організм

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) знайшли новий варіант коронавірусу, який зараз має робочу назву «варіант 501.V2».

Про це повідомили на сайті держпорталу ПАР про поширення коронавірусу.

Наразі інфекціоністи та фахівці з геноміки вивчають цю мутацію.

Міністр охорони здоров’я ПАР Цвелі Мхізе заявив, що з березня дослідницька група зробила секвенування сотні зразків біоматеріалів у людей, що мали підтверджене зараження коронавірусом. З часом науковці помітили, що певний варіант вірусу дедалі більше домінує над іншими.

Наразі науковці вважають цю мутацію домінантною у другій хвилі захворювань у країні – вірус «варіант 501.V2» становить 80-90% нових заражень у країні.

Попередні дані свідчать, що цей мутований вірус значно швидше передається та створює більше вірусне навантаження на організм.

«Якщо розглянути цей новий варіант, його оцінка КТ нижча, за інші варіанти вірусу, які поширювалися під час нашої першої хвилі. Це означає, що кількість вірусу в мазку більша. Менший бал означає більшу кількість вірусу: ми називаємо це вірусним навантаженням», – пояснив один з дослідників вірусу, професор Салім Абдул Карім.

Так, у молодих пацієнтів з новим варіантом коронавірусу, що не мають супутніх хвороб, частіше фіксують критичні випадки захворювань.

Наразі у науковців немає доказів того, що ця мутація вірусу викликає більшу смертність. До того ж усі попередні висновки також будуть ретельно перевіряти.

Міністр охорони здоров’я Цвелі Мхізе заявив під час брифінгу, що хоч нові мутації викликають занепокоєння, не варто панікувати. Він закликав громадян дотримуватись карантинних обмежень та санітарних норм.